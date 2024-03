'Tesla non è più un marchio di lusso' Colpa dei tagli dei prezzi e della spinta sui volumi

Fino a poco tempo fa Tesla veniva considerata dagli addetti ai lavori un marchio di lusso, un classico brand premium a pari ad esempio di BMW, Mercedes e Audi. Nel corso del 2023 le cose sono però decisamente cambiate, e l'azienda di Elon Musk sarebbe stata 'declassata'.

Ne è convinto Jamie Butter, redattore esecutivo di Automotive News, secondo cui i continui tagli di prezzo, anche se è di ieri la notizia di un aumento della Tesla Model Y, e la spinta sui volumi, dimostrerebbero che l'azienda Made in Usa non è affatto premium.

“Ho scritto un articolo su queste pagine nel 2022 – le parole di Butter - per spiegare perché consideravamo Tesla un marchio di lusso: i prezzi erano alti, competeva principalmente con marchi del calibro di Mercedes-Benz e Lexus e rappresentava un nuovo tipo di lusso basato maggiormente sulla tecnologia, un sistema avanzato di assistenza alla guida e un software aggiornabile”.

Una strategia che è stata impeccabile fino al 2023, quando di colpo le mosse di Musk sono decisamente cambiate. Alla luce della nuova concorrenza in Europa, Stati Uniti e Cina, Tesla ha iniziato a tagliare i prezzi “per mantenere gli stabilimenti occupati e le scorte gestibili”.

Tesla ha così dominato le classifiche di vendita dei marchi Premium, con ben 642.496 immatricolazioni nel 2023 negli Stati Uniti, più della somma di BMW e Lexus. Ma tale strategia, secondo Butter “non è il prodotto distintivo di un marchio di lusso. Un marchio di successo, certamente, ma non di lusso, non esclusivo. Non più”.

A corroborare questa tesi il fatto che Tesla stia per lanciare sul mercato la Model 2, auto in vendita forse a 25mila euro, cifra che ovviamente non rispecchia un marchio premium: avete mai visto una BMW, un'Aston Martin o una Mercedes a quel prezzo? “La storia di Tesla ed Elon Musk continuerà ad essere affascinante – conclude il collega di Autonews – ma confronteremo Tesla sempre più con Toyota e Ford e non con Mercedes-Benz o Aston Martin”.

