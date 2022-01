Tesla non sta lavorando alla compatta economica da 25.000 dollari: è in stand-by

Nella notte di oggi 27 gennaio 2022 Elon Musk ha tenuto la conferenza annuale di Tesla, fra ottime conferme e qualche delusione. Ne abbiamo parlato nell'articolo Tesla inaugura il suo 2022 fra record e ritardi, c'è però una notizia che sta rimbalzando sulle testate specializzate solo adesso: la Tesla economica e compatta è in stand-by.

Vi abbiamo già raccontato di come il 2022 sarà un anno di "attesa" per Tesla, che non ha intenzione di lanciare nessun nuovo prodotto a causa della crisi dei chip e dei materiali. Lo scorso anno abbiamo assistito al lancio delle Model S e Model X 2021, oltre al debutto commerciale della Tesla Model Y.

Quest'anno la società tenderà a consolidare i già ottimi risultati della gamma attuale, con il Cybertruck attualmente sparito dai radar sempre a causa dei problemi produttivi che stanno condizionando l'intero settore. Ebbene nel corso della nottata non abbiamo avuto nessuna notizia sulla Tesla economica da 25.000 dollari ed ecco spiegato il motivo: la società ha messo lo sviluppo in pausa.

Lo ha detto lo stesso Elon Musk nel corso del Q&A successivo alla conferenza: "Al momento non stiamo lavorando alla vettura da 25.000 dollari. Lo faremo prossimamente, per ora però abbiamo abbastanza lavoro da fare, anche troppo lavoro detto francamente". Un vero peccato che Tesla non riesca a sviluppare in tempi brevi questo atteso veicolo, la situazione relativa ai componenti però è abbastanza grave e la società avrebbe rischiato un passo falso, con l'auto ufficializzata ma senza la possibilità di produrla a pieno regime (come poi successo al Cybertruck).