Tesla non si ferma: 'Il range dei nostri veicoli continuerà ad aumentare'

Tesla sta vivendo un momento eccezionale dal punto di vista commerciale, innanzitutto perché ha chiuso un 2020 in grande crescita nonostante la pandemia di coronavirus, ma anche per i dati da record relativi al primo trimestre 2021, durante il quale è stata in grado persino di superare alcuni brand storici in alcuni segmenti.

Il brand però non ha alcuna intenzione di rallentare la propria corsa, bensì vuole continuare ad attrarre gli automobilisti migliorando l'aspetto tecnico dei propri prodotti, e in tal senso l'autonomia per singola carica resta un fattore chiave nel convincere i proprietari di vetture con motore a combustione interna. Ad oggi le auto elettriche non hanno ancora raggiunto in questo ambito le controparti tradizionali, ma in base alle dichiarazioni appena condivise dalla compagnia di Elon Musk pare non manchi molto all'ambito traguardo.

"Il range dei nostri veicoli è aumentato significativamente nel corso degli anni, e continuerà ad aumentare grazie alle migliorie nella chimica delle celle, nel design delle celle, nell'architettura del pacco batterie, nell'efficienza dei propulsori, nei nuovi sistemi termici e nel design della piattaforma dei veicoli. Per il fatto che l'ottenimento di range maggiori sia essenziale per la conversione dei proprietari auto tradizionali in proprietari di EV, i miglioramenti al range restano tra le nostre priorità principali."

Entrando nel dettaglio, sappiamo che originariamente un il pacco batterie Tesla da 85 kWh riusciva a garantire un'autonomia di 426 chilometri. Oggi invece una Model S permette di coprire una distanza di circa 663 chilometri senza fermarsi alla colonnina (la batteria è leggermente più grande). Al debutto della Model S in variante Plaid+ potremo persino guidare una EV con un range di ben 837 chilometri, e da parte nostra non vediamo l'ora di assistere alle capacità che le nuove celle 4680 introdurranno.

In tal proposito sembra che il nuovo formato delle celle sarà indispensabile nella commercializzazione dell'attesissima Tesla compatta da 25.000 dollari: ecco cosa ne pensa un analista.