Tesla col NACS ha vinto ancora: negli USA solo 4 aziende non usano il 'suo' connettore

Tesla con i Supercharger e il connettore NACS ha vinto ancora, sbaragliando come sempre la concorrenza. Inizialmente questo tipo di “presa” era riservata solo alle vetture di Elon Musk, ma dalla fine dell'anno scorso, e soprattutto da quest'anno, tutte le grandi aziende automobilistiche negli Stati Uniti si sono “convertite”.

La prima ad adottare questo standard è stata Aptera, che ha fiutato il colpo dalla fine dell'anno scorso, precisamente dall'11 novembre. Quindi c'è stato un periodo di relativa calma poi in primavera, estate ed autunno c'è stata una vera e propria rivoluzione.

Ha cominciato Ford, con l'annuncio dell'adozione dello standard di ricarica Tesla dal 25 maggio. Quindi un altro grande gruppo a stelle e strisce, leggasi GM, General Motors, dall'otto giugno del 2023. Il 21 giugno è stata invece la volta di Rivian, mentre il 29 si sono uniti al gruppo Volvo e Polestar.

Il mese di luglio ha segnato il passaggio al NACS di Mercedes, mentre il 19 luglio è arrivato l'annuncio di Nissan. Il 15 agosto, a Ferragosto, è stata la volta di Fisker quindi Honda dallo scorso 7 settembre e poi Jaguar dal 21.

Il 5 ottobre sono invece passate al NACS di Tesla Hyundai e Kia, quindi BMW dal 17 ottobre e infine Toyota, che si è accordata con Tesla dal 19 ottobre, ultima azienda ad entrare nel gruppo. Chi resta fuori dalla lista quindi?

Oltre a Lucid, azienda "minore", attenzione a Stellantis con tutti i suoi marchi commercializzati oltre oceano, come ad esempio Fiat e Jeep. Non è entrata nella "crew NACAS" anche Volkswagen, e ciò significa che anche Audi e Porsche utilizzano un altro tipo di connettore.

Non è comunque da escludere che in un futuro prossimo anche i marchi che non usano attualmente il NACS possano decidere di passare a questo standard, per la maggior diffusione dei Supercharger oltre oceano.

Piccola precisazione, le date inserite in questo articolo fanno riferimento al giorno dell'annuncio dell'intesa con il Tesla NACS ma non all'adozione effettive di questo standard di ricarica. In ogni caso le tempistiche sono tutte distribuite fra il 2024 e il 2025.