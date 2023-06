Il Tesla NACS diventerà uno standard SAE: il sogno di Elon Musk si realizza

Negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso del connettore di ricarica Tesla NACS come di uno "standard" una semplificazione non proprio corretta visto che parliamo di una soluzione "proprietaria", di Elon Musk.. Ora però interviene la SAE: il NACS è pronto a diventare un vero e proprio standard.

Elon Musk si appresta a realizzare un altro dei suoi capolavori. Creato per le Tesla vendute negli Stati Uniti e in Canada, il connettore NACS è industrialmente più avanzato del CCS 1 in uso in America e del CCS Combo 2 europeo. Si tratta di un connettore più compatto e capace di toccare potenze fino a 1.0000 kW a 1.000 V, dunque potrebbe essere un formato chiave per il futuro. Tesla ha tenuto il suo connettore "privato" fino a pochi mesi fa, ora invece il NACS è aperto potenzialmente a tutti e colossi come GM, Ford, Rivian e Volvo hanno già confermato che lo adotteranno a partire dal 2025 - assieme a tanti produttori di colonnine che lo offriranno come alternativa al CCS.

Ora è intervenuta anche la SAE International, l'ente che regola i vari standard del mercato e che ha approvato il SAE J1772 Combo, ovvero il CCS 1 americano. La SAE ha ricordato come a oggi il Tesla NACS non sia ancora uno standard, poiché non utilizzato in massa dal mercato, le cose però - come abbiamo visto - stanno cambiando velocemente. L'ente infatti è pronto a lavorare per rendere il NACS un'alternativa certificata, così da regolarizzare il formato sia a bordo delle auto che sulle colonnine.

Prossimamente dunque potremo parlare di SAE NACS, potenzialmente a partire dal 2025, quando altri produttori inizieranno a usare il connettore al di fuori di Tesla. "La regolamentazione permetterà a produttori di auto e colonnine di sfruttare liberamente il NACS su vetture e stazioni di ricarica in tutto il Nord America. Il processo di standardizzazione è un passo naturale per avere un largo consenso nel mercato, così che il NACS possa funzionare in maniera ottimale fra diversi operatori" hanno detto alla SAE. Ricordiamo anche il nuovo Tesla Cybertruck avrà un connettore NACS, la porta di ricarica infatti sembra un po' troppo piccola per il CCS Combo 2 europeo... vedremo come Elon Musk risolverà la questione, nel frattempo il suo sogno di rendere il NACS uno standard sta per realizzarsi.