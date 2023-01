Tesla multata per oltre 2 milioni di euro per pubblicità ingannevole

Tesla è per noi un’inesauribile fonte di notizie. A volte si tratta di buone nuove per l’azienda, pensiamo ad esempio al record di auto Tesla consegnate nel 2022, altre di cattive, come ad esempio una multa di circa 2 milioni di euro commissionata dalla Korea Fair Trade Commission (KFTC).

L’azienda di Elon Musk è stata sanzionata per pubblicità ingannevole, questa volta però non c’entrano il nome e le potenzialità di Autopilot bensì l’autonomia dichiarata al pubblico. Nel corso del 2022 la Korea Fair Trade Commission (KFTC) ha iniziato un’indagine in merito a come l’azienda californiana pubblicizzava i chilometri d’autonomia delle sue vetture ed evidentemente qualcosa è andato storto…

In Korea si utilizza la procedura Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) per determinare l’autonomia presunta di un’auto elettrica, come del resto succede anche in Europa. Tesla dunque si adatta alle regolamentazioni locali, come fa in qualsiasi Paese al di là del Nord America - dove l’autonomia dei veicoli è determinata dall’EPA. Per saperne di più: quale standard è più affidabile fra EPA, WLTP e CLTC?

In Corea dunque Tesla pubblicizza la stessa autonomia che conosciamo noi in Europa, tuttavia la Korea Fair Trade Commission (KFTC) ha sancito che Tesla non è stata chiara in merito alle autonomie invernali. La società di Elon Musk avrebbe dovuto segnalare meglio sul suo sito che in inverno, con temperature rigide, l’autonomia sarebbe stata di gran lunga inferiore a quella pubblicizzata, motivo per cui Tesla dovrà ora sborsare l’equivalente di 2,85 miliardi di won, poco più di 2 milioni di euro. In seguito alla multa presa, ora Tesla segnala in maniera più precisa la possibilità che con temperature rigide l’autonomia possa essere inferiore a quella pubblicizzata, come potete vedere dall’immagine in basso.

La società ha aggiunto sul suo sito internet un disclaimer che avverte: “Performance e autonomia possono variare da modello a modello. L’autonomia residua mostrata a schermo può dipendere da fattori esterni come la velocità, le condizioni meteo e della strada”. Al momento questo disclaimer appare solo nella versione coreana del sito web, non sappiamo se arriverà anche in altri Paesi…