Tesla mostra i sedili extra della Model Y 7 posti: bastano per due adulti?

Mentre il mercato dei SUV/Crossover tradizionali può dirsi alquanto saturo, esiste la nicchia dei SUV 7 posti che ha ancora tantissimo da dire. Da mesi vi segnaliamo l’incredibile ed enorme Ford Explorer, anche la nuova Tesla Model Y di Elon Musk può però offrire i due posti extra - ed ecco come.

La società californiana ha mostrato in via ufficiale come sarà la terza fila di sedili. Ovviamente se vi aspettate delle sedute classiche dovete prepararvi a rimanere delusi, perché così non è. Pur essendo di dimensioni generose, la Model Y resta pur sempre un SUV/Crossover, dunque la terza fila di sedili è un tantino risicata ed è consigliata soprattutto ai bambini - non a caso, al lancio, Tesla stessa pubblicizzava l’auto come adatta a “7 adulti”, adesso la comunicazione ha preferito usare “7 persone”.

Ufficialmente Tesla offre, con il suo allestimento +2: una terza fila con due sedili extra, un’entrata semplificata, ricarica USB-C anche per i passeggeri aggiuntivi, possibilità di spostare facilmente la seconda fila di sedili, estrema facilità di riporre i sedili extra per massimizzare lo spazio di carico, sistema di sblocco elettronico direttamente nel bagagliaio. Che la nuova Model Y 7 posti sia pronta a diventare la perfetta familiare del 2021?