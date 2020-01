Online i bozzetti di una nuova Tesla da sviluppare in Cina

Tesla ha appena rivelato i suoi piani di costruzione di un nuovo studio di Ricerca e Sviluppo. La location scelta è la Cina, dove il brand californiano ha intenzione di costruire auto con uno stile simile a quello della vettura nell'immagine che troverete in fondo alla pagina.

Ad un evento messo in piedi per celebrare sia la distribuzione ai consumatori delle Model 3 assemblate in Cina, sia l'imminente lancio della Model Y, il CEO della compagnia Elon Musk ha rilasciato interessanti dichiarazioni:"Credo che una cosa super figa da fare (e che quindi faremo, ci proveremo) sia quella di creare un centro di design ed ingegneria in Cina, per progettare nel Paese una nuova vettura per i consumatori di tutto il mondo. Credo che questo sarà estremamente stimolante. Per me la Cina ha alcune tra le migliori opere artistiche al mondo, e credo inoltre che sia una cosa che verrà apprezzata a livello mondiale. Penso dovrebbe esser fatto, e quindi lo faremo."

Al contempo Tesla ha annunciato in via ufficiale il centro cinese di design ed ingegneria, esternando il bisogno di assunzione di personale qualificato per l'imminente struttura. All'interno dell'annuncio il produttore ha condiviso la volontà di integrare "arte cinese" nei futuri veicoli Tesla: trovate tutte le immagini nella galleria in calce.

Nel frattempo la Model 3 sta portando il caos nel mercato statunitense, causando il crollo delle vendite di BMW Serie 3 e Serie 4 e della Mercedes-Benz Classe C come non era mai accaduto. Ottime notizie anche per quanto riguarda i rating di sicurezza dei veicoli proprietari, che risulterebbero mediamente 3-4 volte più sicuri rispetto a quelli degli altri produttori.