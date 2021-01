Tesla mostra la Model Y 7 posti in video ma non fa sedere nessun adulto

Lo scorso 9 gennaio Tesla ha mostrato le prime foto ufficiali della Model Y 7 posti, che vanta una terza fila di sedili. Oggi siamo in grado di farvi vedere la vettura in video.

Sembra che il filmato provenga sempre da Tesla, e che sia dunque un prodotto ufficiale, l’azienda però continua a “non dire tutta la verità” sui due sedili extra. Le immagini infatti ci fanno ben vedere come sono fatti i sedili, com’è facile abbatterli e com’è semplice abbassare la seconda fila per accedere alla terza. Peccato però che non ci faccia vedere come un adulto riesca a sedersi nella terza fila extra.

Può sembrare un aspetto da poco, nei giorni scorsi però è nata una polemica a tal proposito - poiché i sedili extra sembrano davvero risicati, adatti soltanto a due bambini anche per via di un tetto parecchio basso. Se al lancio, qualche anno fa, Tesla sponsorizzata la Model Y 7 posti come adatta a 7 adulti, oggi la comunicazione è cambiata e sul sito ufficiale si trova scritto “7 persone”. Con un video ufficiale la società di Elon Musk avrebbe potuto smentire tutte le malelingue delle ultime ore, invece così non è stato, anzi sul fuoco è arrivata ulteriore benzina...

Ora non resta che aspettare di vedere la Tesla Model Y 7 posti dal vivo, nel frattempo vi ricordiamo che abbiamo “toccato con mano” la prima Model Y arrivata in Italia.