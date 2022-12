Tesla ci mostra come sono stati testati i nuovi camion Semi: sono pronti a tutto

Un paio di mesi fa è iniziata la produzione dei Tesla Semi, e oggi il brand di Palo Alto ci mostra alcune delle severe fasi di test che sono state sottoposte al camion di Classe 8: si tratta di prove di durata e affidabilità, su terreni impervi e con situazioni climatiche rigide o avverse, con l’obiettivo di offrire un prodotto pronto a tutto.

Tesla ha quindi postato un video sull’account LinkedIn del brand dove vediamo il Semi alle prese con diverse prove da superare, dall’attraversamento di profonde pozze d’acqua al passaggio sopra ad ostacoli presenti sulla corsia di marcia, passando per guida su neve e terra, anche a pieno carico. La descrizione al video lo conferma: “I nostri ingegneri hanno testato Semi in una varietà di condizioni difficili per massimizzare l'affidabilità e la durata”.

I colleghi di Electrek fanno anche notare che le immagini che mostrano il Semi sulla neve sono quelle meno recenti e risalenti alle prime fasi di test nella fredda Alaska, mentre tutto il resto riguarda il camion nella sua ultima forma prima di andare finalmente in produzione (Elon Musk ha parlato del Tesla Semi nel lontano 2017).

Nonostante l’inizio della produzione, con i primi modelli che verranno consegnati a Pepsi, si conosce ancora poco delle specifiche tecniche del mezzo: non sappiamo quale sia la potenza massima del Semi, così mancano i dati riguardanti la capacità della batteria e il peso totale del veicolo, ma si parla rispettivamente di 1.000 kWh di capacità e di 11-12 tonnellate di peso, con un powertrain che dovrebbe utilizzare tre motori elettrici con una potenza totale superiore ai 1.000 CV.