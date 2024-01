Tesla 'morte' a Chicago? 'Come condannare le termiche se la pompa di benzina si ghiaccia'

La notizia delle Tesla bloccate ai Supercharger di Chicago per il gelo ha fatto il giro del mondo. Un'eco esagerata quella data alla nuova, semplicemente perchè a discapito delle auto elettriche: ma come è andata veramente?

A dare una spiegazione perfetta di quanto accaduto ci ha pensato Nicola Armarroli, sottolineando come la colpa fosse della rete, e non tanto degli automobilisti. Ad aggiungere dettagli anche il noto Paolo Attivissimo del blog Disinformatico, che sottolinea come: “i detrattori della mobilità elettrica non hanno perso l’occasione di esibire la loro ignoranza e compiacere i loro lettori invece di informarli correttamente”.

Paolo precisa, come già spiegato in precedenza da Armaroli e da altre fonti autorevoli, come il fenomeno di Chicago sia da ricondurre alla stazione di ricarica e non affatto alle Tesla. “Usare questa storia per criticare le auto elettriche in generale – aggiunge - e dire che non reggono il freddo è come dire che le auto a carburante sono un fallimento perché si è gelata la pompa di una stazione di servizio”.

Sia chiaro, che le auto elettriche subiscano un calo di prestazioni con temperature rigide è noto e risaputo, ma ci sono dei metodi che permettono di ovviare a questo problema, a cominciare dal preriscaldamento della batteria, sistema introdotto da diversi costruttori, fra cui le sopracitate Tesla.

“Ma questo preriscaldamento usa la corrente della batteria stessa – precisa Attivissimo - per cui se l’auto è quasi completamente scarica e arriva il freddo improvviso, può non esserci carica sufficiente a preriscaldarla e quindi i sistemi di protezione della batteria impediscono la ricarica rapida, perché se venisse fatta a freddo danneggerebbe la batteria”.

Bisogna quindi evitare di lasciare l'auto quasi scarica, esattamente come quando andiamo a fare benzina o gasolio prima che l'auto ci lasci a piedi. “Non sembra un concetto difficile, ma a quanto pare molti faticano a capirlo”.

Attivissimo precisa che spesso e volentieri anche il proprietario di auto elettriche non è molto efferato in materia, sottolineando come siano molti coloro che usano le stazioni di ricarica rapida come se fossero dei distributori di carburante, quando invece potrebbero comodamente caricare a casa, tra l'altro senza stressare la batteria con le ricariche fast.

In chiusura Attivissimo segnala una postilla sulle auto diesel: “Con il freddo intenso non partono proprio se non sono state rifornite con carburante adatto alle basse temperature”, peccato che nessuno, fra i detrattori delle elettriche, lo ricordi mai.