Tesla monta una nuova telecamera su Model S e X, la vedremo su Model 3 e Y?

Tesla ha aggiornato, alquanto silenziosamente come tradizione ormai, le sue vetture premium Model S e Model X. Un update importante che porta una nuova telecamera frontale.

A bordo delle nuove Model S e Model X 2024 troviamo un nuovo impianto di illuminazione ambientale e soprattutto una nuova telecamera frontale, una novità molto importante che - almeno in teoria - dovrebbe andare a risolvere i problemi che si sono creati con la rimozione dei sensori a ultrasuoni avvenuta nel 2022.

Quando Elon Musk ha rimosso i sensori dalle sue auto, lasciando pieno spazio al sistema Tesla Vision, funzionante solo tramite telecamere, probabilmente pensava di riuscire a colmare la mancanza con l’intelligenza artificiale. La realtà dei fatti però è stata molto più cruda: parcheggiare con le Tesla è diventato un mezzo incubo, soprattutto per la telecamera frontale installata sul parabrezza, incapace di calcolare con esattezza la distanza fra la vettura ed eventuali ostacoli.

Tesla ha dunque intenzione di risolvere questo problema inserendo una nuova telecamera frontale, una novità che era attesa assieme all’Hardware 4, così però non è avvenuto, visto che le prime Tesla Model Y con HW 4.0 sono arrivate ai clienti senza telecamera frontale aggiuntiva, la società ha “soltanto” migliorato la qualità delle telecamere laterali.

Anche la nuova Tesla Model 3 2024 è arrivata senza nuova telecamera frontale, soltanto il Cybertruck l’ha montata nelle settimane scorse, mentre ora arriva anche su Model S e Model X di prossima fattura. Se ve lo state chiedendo: no, non sarà possibile aggiungere la telecamera tramite retrofit, dunque le Tesla vendute prive di telecamera extra rimarranno tali. Ricordiamo che la telecamera installata ad altezza paraurti servirà solo ed esclusivamente in fase di parcheggio, non per Autopilot. Speriamo di vedere la nuova telecamera anche sulle Model 3 e Model Y di nuova fabbricazione.