Tesla monta una piscina al Supercharger: fate un tuffo mentre l'auto si ricarica

Al di là della bontà delle vetture, del loro software di bordo e i loro efficienti motori, Tesla ha un grande punto a favore: le stazioni Supercharger. Sono praticamente sempre disponibili (hanno stalli in abbondanza), sono super veloci e offrono talvolta diversi servizi - ora anche la piscina.

Sembra proprio che gli uomini di Elon Musk non sappiano più cosa inventarsi per intrattenere gli utenti Tesla in fase di ricarica. Già oggi moltissimi Supercharger in Europa e negli USA sono costruiti vicini a centri commerciali e autogrill, inoltre oltreoceano c'è già un piano per costruire un drive-in attorno a una stazione di ricarica (il drive-in al Tesla Supercharger), mentre in Europa sono spuntati i primi cubi multifunzione realizzati in collaborazione con bk World - al cui interno è possibile trovare cibo, bevande e persino una Nintendo Switch per giocare.

La novità di oggi invece ancora ci mancava: presso il Supercharger di Hilden, in Germania, è spuntata una piscina ufficiale di Tesla, a disposizione di tutti gli utenti che vogliano fare un tuffo mentre la macchina ricarica. Secondo le informazioni reperite sullo schermo centrale di una Tesla, la piscina sarà attiva dal 4 al 28 agosto, dalle ore 14 alle 19 dal giovedì alla domenica. Beh un'idea ottima per far rinfrescare gli utenti Tesla in ricarica, vista la calda estate che stiamo vivendo...