Malumore in casa Tesla: 'Serve un nuovo CEO al posto di Elon Musk'

Dopo l'acquisizione di Twitter e la cessione continua di quote azionarie di Tesla, Elon Musk è sulla graticola. Sono in molti infatti che stanno mettendo in discussione la posizione dell'ex uomo più ricco del mondo e fra questi spicca senza dubbio il nome di KoGuan Leo.

Il terzo maggior azionista privato di Tesla ha espresso pubblicamente il suo parere nei confronti di Elon Musk, spiegando senza troppi giri di parole che sarebbe ora che la casa automobilistica si cerchi un nuovo CEO. Attraverso la propria pagina Twitter ha scritto: “Elon ha abbandonato Tesla e Tesla non ha un amministratore delegato che lavori. Tesla ha bisogno e merita di avere un CEO che lavori a tempo pieno“.

Secondo l'imprenditore indonesiano Elon Musk si starebbe interessando troppo a Twitter, e la mossa di cedere miliardi di dollari di azioni nelle ultime settimane viene vista come un disimpegno dello stesso nei confronti dell'azienda automobilistica con il più alto valore al mondo. Elon Musk ha rassicurato gli investitori di Tesla circa il futuro dell'azienda, ma alla luce di quanto accaduto è normale iniziare a dubitare dello stesso. La sensazione è che la vicenda sia tutt'altro che chiusa. Del resto i numeri sono eloquenti, visto che le azioni di Tesla hanno perso il 55% del loro valore nell'ultimo anno, circa 225 miliardi di dollari che sono andati in fumo dal solo mese di ottobre a oggi.

In ogni caso KoGuan Leo intende continuare a credere nell'azienda e ha recentemente fatto sapere che acquisirà altre azioni di Tesla oltre a quelle del valore di 3,57 miliardi di dollari già in suo possesso: “Oggi ho appena messo in linea altri 500 milioni di dollari – ha twittato ancora il manager dell'Indonesia - per sostenere il prezzo delle azioni Tesla a 160 dollari, mentre Elon ha venduto 35 miliardi di dollari di azioni e forse di più negli ultimi giorni”. Poche ore dopo è giunta la notizia della nuova vendita di azioni Tesla da parte di Elon Musk per 3,6 miliardi di dollari.