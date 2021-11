Tesla monta chip AMD Ryzen sulle nuove Model Y: arrivano anche i giochi AAA?

Il 2021 di Tesla è stato tutto votato alla potenza. Sono state infatti presentate le nuove Model S e X Plaid, potenti sia dal punto di vista dei motori che da quello computazionale, potete leggere ad esempio il nostro articolo Le nuove Tesla potenti quanto PS5 grazie a chip AMD. Ebbene sembra che questi chip AMD siano arrivati anche su Model Y.

La notizia arriva dalla Cina, dopo che negli USA le Model S hanno iniziato a montare prodotti AMD. Nello specifico si tratterebbe di chip AMD Ryzen, utilizzati per muovere tutto il computer di bordo della Model Y - già pronta per la Guida Autonoma Cittadina attualmente in Beta. Un computer di bordo che si chiama MCU e che tradizionalmente montava chip NVIDIA, Tesla ha poi battuto il terreno Intel per approdare ora ad AMD, uno dei più grandi produttori di processori al mondo e uno dei più quotati al momento, in grado di realizzare chip eccezionali.

La conferma dell'arrivo dei chip AMD sulle Model Y cinesi arriva dal sito XIAOTE.com, non sappiamo però se questo trattamento verrà riservato solo alle Model Y Performance o all'intera gamma. Sulla carta dovrebbe trattarsi dello stesso chip di Model S, che come abbiamo ricordato in apertura è potente quanto una PS5 ed è in grado di far girare titoli AAA come Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Che questi videogiochi arrivino anche su Model Y? Ancora è presto per dirlo, speriamo però che anche le Model Y tedesche della nuova Giga Berlin abbiano chip AMD.