Tesla deve modificare Autopilot in Germania: trovate anomalie dalla KBA

Pur essendo un sistema di Guida Autonoma di Livello 2 come tanti altri in commercio (il Full Self Driving di Tesla è di Livello 2), almeno nel suo livello "base", Autopilot ha sempre i riflettori puntati addosso. Oggi ne parliamo perché Tesla sarà costretta a modificare il suo pilota automatico in Germania.

La decisione è stata presa dalla Federal Motor Transport Authority (KBA), che avrebbe accertato delle "anomalie" nel sistema, non meglio specificate purtroppo. Tesla avrebbe già posto rimedio ad alcune di queste tramite un aggiornamento software, per capire meglio però cosa sta succedendo vi traduciamo direttamente lo stralcio di un articolo del Wirtschaftswoche: "Durante un'indagine della Federal Motor Transport Authority (KBA) nei confronti di Tesla, in corso sin dall'inizio di questo anno, il produttore è riuscito a convincere i tecnici solo parzialmente. Stando a un portavoce della KBA infatti, durante i test sui veicoli Tesla sarebbero emerse delle anomalie. Alcune di queste sarebbero già state sistemate dal produttore americano, per i problemi restanti si attendono nuove misure da parte di Tesla che verranno in ogni caso testate successivamente. I tecnici KBA si sono concentrati soprattutto sul funzionamento del sistema Tesla Autopilot".

Non è chiaro quali siano i problemi riscontrati dai tecnici tedeschi, di certo le Tesla funzionano meglio in California che in Europa, dove fra l'altro alcune funzioni sono castrate per via delle leggi locali. C'è anche un altro motivo per cui Autopilot funziona meglio negli US: Tesla allena la rete neurale delle sue auto raccogliendo una quantità spropositata di dati dalla sua flotta in giro in tutto il mondo (ecco perché Tesla è in vantaggio sulla concorrenza). La maggior parte dei dati però provengono dalla California, è dunque normale che il sistema sia tarato maggiormente su traffico e segnaletica californiani.

Per questo motivo quando il sistema opera al di fuori di quelle strade possono verificarsi problemi e anomalie. A proposito di differenze, vi basti pensare che il Full Self Driving americano costa ora 15.000 dollari, mentre Autopilot al suo massimo potenziale è proposto in Italia a 7.500 euro, la metà esatta, proprio perché le funzionalità attuali e quelle future non sono garantite in Europa per via delle regolamentazioni (abbiamo provato Autopilot al massimo potenziale).