Tesla modifica il costo per minuto dei Supercharger, a partire dagli Stati Uniti

Tesla ha una certa linea di pensiero riguardo all’utilizzo delle postazioni di ricarica a livello pubblico, per questo ha aggiunto nuovi livelli di prezzo al costo di ricarica per minuto ai Supercharger.

Per la casa di Palo Alto la situazione ideale sarebbe quella che le persone caricassero le auto nelle proprie case oppure usando la ricarica di livello 2, specialmente quando si tratta di lasciarle parcheggiate per molte ore, così che la massima potenza dei Supercharger possa essere utile a coloro che hanno bisogno di una ricarica veloce e poco prolungata, come i pendolari ad esempio. Per questo motivo ha ideato un sistema a 4 livelli che possa accontentare ogni tipo di cliente.

A tal proposito Tesla ha quindi condiviso le informazioni di tali fasce sul sito dedicato al supporto dei Supercharger, facendo notare che quando possibile addebiterà il costo della ricarica in base ai kWh, ma se in determinate aree è prevista la tariffazione al minuto seguirà appunto i quattro tagli, che aumenteranno di prezzo in base alla velocità di ricarica.

Ebbene, il Livello 1 permette una ricarica fino a 60 kW ed è la tariffa più economica in assoluta, seguida dal Livello 2, che ricarica con potenza compresa tra i 61 kW e al di sotto dei 100 kW. Con il Livello 3 la potenza di ricarica è compresa tra 100 kW e 180 kW, al di là del quale di passa al Livello 4, il più alto e costo.

È evidente che la ricarica più veloce sarà notevolmente più dispendiosa, ma è anche vero che si aspettano delle soste meno prolungate, equilibrando il tutto. Secondo il portale Teslarati, i nuovi prezzi sarebbero già attivi sul terriotorio statunitense, e via via verranno abilitate in altre parti del mondo. Una mossa che andrà di pari passo con l’apertura dei Supercharger a tutti i veicoli non Tesla, proprio come succede nei Paesi Bassi, dove Tesla sta portando avanti un progetto pilota per valutare la bontà della ricarica aperta a tutti.