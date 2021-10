Una Tesla Model Y contro una Volkswagen ID.6 a 64 km/h: l'interessante crash test

Le auto elettriche premium hanno sicuramente dei prezzi proibitivi per molti utenti, nel costo totale però bisogna calcolare anche la sicurezza. Ad esempio, quanto è sicura una Tesla Model Y? E una Volkswagen ID.6 in arrivo prossimamente? In Cina le hanno fatte scontrare frontalmente.

Nel Paese asiatico stanno arrivando moltissime auto elettriche occidentali, se così vogliamo chiamarle, visto che alla fine vengono comunque prodotte sul posto (le Tesla Model Y cinesi arrivano anche in Europa, dove però Elon Musk ha appena inaugurato la Giga Berlin). Ebbene sul canale YouTube Car Crash Test è spuntato un video che vede proprio la Tesla Model Y e la Volkswagen ID.6 scontrarsi frontalmente a 64 km/h.

Probabilmente vi starete chiedendo: abbiamo sentito parlare della ID.3 e della ID.4, cos'è la ID.6? Si tratta di un SUV elettrico Full Size che il brand tedesco porterà in Europa prossimamente, un'auto elettrica più lunga e pesante della ID.4, pur utilizzando la medesima piattaforma MEB. Ebbene alla fine del test nessuna delle due vetture ha fatto meglio dell'altra, i risultati sono stati simili anche se la Model Y ha visto due portiere bloccate nello scontro, mentre alla ID.6 è stato possibile aprirle tutte e quattro.

Hanno retto entrambe in modo eccellente, soprattutto se pensiamo che la Model Y è più leggera della ID.6 e che uno scontro frontale a 64 km/h fra due auto equivale a un incidente contro un ostacolo fisso a 128 km/h. Dopo lo scontro simulato le auto sono state anche disassemblate, per vedere lo stato dei pezzi interni, e sulla ID.6 il pacco batterie è rimasto praticamente immacolato, mentre il Battery Pack della Model Y è risultato parzialmente danneggiato. A proposito: date un'occhiata al nuovo pacco batterie della Tesla Model Y europea con celle 4680.