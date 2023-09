Una nuova Tesla Model Y in vendita a 2 milioni di euro, ma c'è il trucco...

Una Tesla Model Y venduta a 2 milioni di dollari. Succede in Romania, sul sito ufficiale del brand americano. Un errore di prezzo? Più o meno. Pare che il problema sia dovuto ad un grossolano errore tecnico nella conversione della valuta.

Tesla Model Y è l'auto più venduta d'Europa, tuttavia la casa americana è stata spesso contestata come casa automobilistica di lusso a causa di problemi di qualità costruttiva come pannelli disallineati e finestrini rotti. Sebbene offra prestazioni eccezionali, i prezzi dei veicoli Tesla sono diventati più convenienti recentemente e alcune quotazioni erronee, ogni tanto, crea un po' di confusione.

Non è la prima volta, e non sarà l'ultima. A Gennaio, sempre in Romania, Tesla aveva pubblicato prezzi assurdi per tutti i suoi veicoli nel paese con la Model 3 RWD che costava un importo notevole. Tesla aveva quotato i prezzi in valuta locale e aggiunto il simbolo dell'euro, portando a una conversione distorta. In effetti, una Tesla Model Y LR costa molto meno nella valuta locale, un prezzo molto lontano dai 2 milioni di dollari menzionati, rendendo improbabile che qualcuno possa considerare seriamente un acquisto a un prezzo così sproporzionato.

Nel frattempo ecco le immagini della nuova Tesla Model Y Juniper in colorazione rossa e grigia. Sembra infatti che dopo il recente restyling della Model 3, sia prevista una revisione anche del modello entry level.