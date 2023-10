Tesla Model Y, negli Stati Uniti è in vendita a meno di 30.000 euro

Anche se le cose stanno cambiando in maniera estremamente veloce, lo abbiamo ad esempio visto con la presentazione della nuova Citroën ë-C3 da 23.900 euro, spesso capita che le auto elettriche costino molto meno negli USA che in Europa. La Tesla Model Y ad esempio si può acquistare a meno di 32.000 dollari (30.000 euro al cambio).

Questo è possibile anche grazie ai 7.500 dollari di Tax Credit, un aiuto attivo in tutti gli Stati Uniti che permette di acquistare la Model Y di Elon Musk al prezzo di una normale berlina a benzina di livello medio-alto. A fare i conti è stata la stessa Tesla, che nel corso della conferenza di presentazione dei dati finanziari del Q3 2023 ha mostrato un’interessante cartina con gli Stati in cui il crossover costa meno.

Poiché diversi Stati hanno sussidi aggiuntivi per gli EV, la Tesla Model Y risulta più conveniente in Illinois (dove si porta a casa con 32.490 dollari) e in Colorado, dove addirittura si scende a 31.490 dollari (ovvero 29.871 euro al cambio) grazie a ulteriori 5.000 dollari di incentivo statale. La Model Y costa meno di 34.000 dollari in diversi Stati della costa est, mentre nella maggior parte del Paese arriva a 36.490 dollari, comunque un ottimo prezzo. Basti pensare che in Italia ci vogliono 46.990 euro per una Model Y base, senza possibilità di accedere ai bonus per via del prezzo.

A noi il mercato americano interessa relativamente poco, questo caso però ci ricorda per l’ennesima volta quanto gli incentivi statali e gli aiuti locali possano fare moltissimo per la diffusione delle auto elettriche. L’attuale Ecobonus italiano non aiuta tantissimo la transizione, parliamo di appena 3.000 euro senza rottamazione, 5.000 euro con la rottamazione, chiaramente le vendite erano molto più alte quando lo Stato metteva sul piatto fino a 10.000 euro di incentivo per ogni nuovo EV. Per ora stiamo procedendo col freno a mano inserito, presto però potrebbero arrivare incentivi migliori come promesso dall’attuale Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.