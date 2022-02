Una Tesla Model Y umilia un Jeep Gladiator Rubicon su una salita di ghiaccio: il video

Lo scorso mese di gennaio lo youtuber Tommy L Garage ha messo alla prova la Tesla Model Y di Elon Musk lungo una salita di ghiaccio, ottenendo risultati interessanti. Oggi siamo alla sfida definitiva: la Tesla Model Y sarà capace di battere un nuovo Jeep Gladiator Rubicon nelle stesse condizioni?

La Tesla Model Y utilizzata per la prova è stata una Performance Dual Motor con trazione AWD (sapete la differenza fra trazione integrale AWD e 4x4?) dotata di gomme quattro stagioni approvate per l'utilizzo su ghiaccio e neve (M+S). Se avete visto lo scorso video sapete già come la Tesla Model Y sia perfettamente in grado di affrontare la salita ghiacciata scelta da Tommy L Garage, ma com'è andata col Gladiator Rubicon?

La gigantesca vettura Stellantis è stata dotata di gomme invernali e ha potuto contare sulla trazione AWD, e nonostante si possa pensare perfettamente capace di affrontare salite di ghiaccio... beh alla fine dei conti non è andata bene come ci si poteva aspettare. Il Gladiator Rubicon non ha passato la prova, probabilmente anche a causa del suo enorme peso, inoltre la Tesla è stata certamente aiutata dalla coppia elettrica fornita dai due motori. Uno smacco bello e buono da parte di Elon Musk, l'ennesimo nei confronti dei colossi dell'automotive.