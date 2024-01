Tesla Model Y è ufficialmente l'auto più venduta d'Europa nel 2023

Il 2023 è stato un anno particolare per l'automotive europeo, sicuramente da ricordare. Guardando ai singoli modelli più venduti, in vetta alla classifica si trova un'auto (quasi) inaspettata. Ecco come la Tesla Model Y ha conquistato gli automobilisti europei...

Ormai non c'è alcun dubbio: gli utenti motorizzati del vecchio continente sono caduti ai piedi del SUV EV provenienti da oltreoceano. I numeri parlano sempre chiaro, ma questa volta, forse, lo fanno ancora di più. Quella della Model Y (a tal proposito nel 2024 potrebbe andare ancora meglio: è sceso il prezzo della Tesla Model Y in Italia: ora è compatibile con gli incentivi) è semplicemente una vittoria schiacciante, nonostante, come ricorda il magazine francese Auto Moto che ha rilanciato la notizia, negli ultimi mesi dell'anno la battaglia con la Dacia Sandero è stata dura.

Comunque sia, questa battaglia l'ha vinta la grande elettrica di Elon Musk, della quale sono state vendute un totale di ben 254.000 unità, e pensare che solamente l'anno scorso le vendite si erano fermate a 140.000 e che il primato allora andò all'utilitaria francese Peugeot 208 con 200.000 vendite, anche se per questa volta il 'leoncino' non è pervenuto...

Quindi il secondo posto va alla Dacia Sandero (nuova Dacia Sandero 2024, come sarà e quanto costerà?), che è riuscita a superare non solo la 208 ma anche la storica Volkswagen Golf, e in Spagna è andata addirittura oltre, passando davanti alla SEAT Arona e diventando il secondo modello più venduto agli utenti iberici.

Tornando alla Model Y, si tratta di un dato non solo importante ma addirittura storico. Infatti, per la prima volta nella storia automobilistica europea è un modello elettrico a essere il più venduto nell'arco di un intero anno. Ci stiamo preparando al futuro?