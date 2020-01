Tesla Model Y contro tutti: qual è il SUV elettrico più efficiente del mercato?

Il 2020 sarà l'anno della nuova Tesla Model Y. Il crossover sarebbe dovuto arrivare verso la fine dell'anno, la società di Elon Musk ha però ottimizzato gli impianti prima del previsto e la produzione è già iniziata. Ma quale sarà la EV premium più efficiente del mercato?

Le prime Tesla Model Y arriveranno già a marzo 2020 sul mercato americano, e in Europa presumiamo poco dopo, ma quanti chilometri saremo in grado di percorrere con il crossover Tesla? Ebbene le stime relative alla Model Y parlando di 505 km con la variante Long Range, una cifra che fa - secondo Elon Musk - il SUV EV più efficiente del mercato.

Guardando infatti al rapporto miglia/kWh, la Model Y AWD arriva alla bellezza di 4,1 miglia (6,6 km) per ogni kWh di energia, uno stacco netto rispetto ai principali competitor. Jaguar I-Pace, Mercedes EQC e Ford Mustang Mach-E infatti si attestano attorno alle 2,7 miglia (4,35 km) per ogni kWh, l'Audi e-Tron addirittura sotto le 2,5 miglia, con batterie dalla capacità più o meno simile - fra i 90 e i 100 kWh.

Quando si acquista un'auto elettrica infatti non basta guardare all'energia che è in grado di conservare ma quanto siano ottimizzati i consumi. E in termini di efficienza Tesla sembra essere ancora avanti a tutti.