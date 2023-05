Tesla Model Y tiene testa anche ad un'Audi RS4 Avant, e costa 40mila euro in meno

Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in Europa nel Q1 2023 e gli ottimi dati di vendita non sono affatto un caso. La vettura prodotta dalla casa di Elon Musk, oltre ad essere bella e green, è anche incredibilmente performante soprattutto in fase di spunto.

A dimostrare che la Tesla Model Y, quella che sarà l'auto più venduta del 2023, può tenere testa a moltissime fuoriserie, anche quelle ben più blasonate e soprattutto più care, una recente drag race davvero esaltante.

I colleghi di CarWow hanno deciso di far sfidare la Model Y Performance, la versione più potente del SUV elettrico e una splendida Audi RS4 Avant, vettura mitologica fra gli appassionati. La station di Ingolstadt si è schierata ai nastri di partenza con il suo V6 biturbo da 2,9 litri e 444 cavalli di potenza, mentre la Model Y è scesa in campo con il suo propulsore da 456 cavalli.

In totale si sono svolte tre gare e la tedesca ha battuto la Tesla di un soffio in due occasioni: la Model Y è partita meglio, guadagnando qualche metro, per poi farsi recuperare nel finale. Una gara è stata invece vinta dall'auto elettrica mantenendo un piccolo vantaggio sulla rivale di Audi. Si tratta quindi di un quasi pareggio tenendo conto che entrambe le auto hanno fermato il cronometro ai 12,4 secondi al quarto di miglio.

A sorprendere, alla luce di questi risultati, il fatto che le due auto abbiano un listino prezzi notevolmente differente. La Tesla Model Y Performance è infatti in vendita a 60mila euro in Italia (non rientra nel sistema di incentivi elettrici), mentre per l'Audi RS4 Avant gli euro da mettere in preventivo sono di fatto 100mila, quindi 40mila in più, nonostante le prestazioni siano più o meno simili.

Ovviamente gli interni dell'Audi sono ben più lussuosi e anche esteticamente l'RS4 non ha rivali, ma se qualcuno si dovesse “accontentare” di un abitacolo più “spartano” e di una linea meno cattiva, allora la Model Y potrebbe andare più che bene.