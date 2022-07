Tesla Model Y, testa a testa contro la Kia EV6 e la Polestar 2: i risultati del confronto

La passione per il mondo delle automotive spinge gli appassionati a testare le auto contro i loro diretti competitor per provare su strada quale delle vetture si comporta meglio. Un canale ha così preso in prestito una Tesla Model Y per confrontare i risultati della macchina di Elon Musk con altre due auto totalmente EV.

Mentre Tesla continua a produrre le Model Y nella GigaBerlin, non senza qualche problema di approvvigionamento e consegne a giugno, nel frattempo un canale Youtube, quello di Zygrene, un appassionato a 360° di automotive, ha deciso di testare la vettura di Elon Musk contro la Kia EV6 Wind e la Polestar 2 Performance.

Nonostante la fascia di prezzo relativamente simile, un paio di utenti hanno comunque notato che sul mercato ci sono competitors più adatti per sfidare la Model Y (Long Range), tuttavia l'esperienziale di Zygrene resta comunque una valida visione per apprezzare maggiormente le tre auto completamente elettriche all'opera. Dopo aver trascorso del tempo con le auto in questione, dunque, lo youtuber ha valorizzato la migliore dinamicità di guida della Polestar 2 Performance, di gran lunga superiore ai rivali del video, nonché la comodità della Kia EV6 che risulta così l'auto elettrica più comfort per un uso quotidiano. Della Model Y, invece, Zigrene ha sottolineato l'incredibile vantaggio dell'infrastruttura di ricarica che, tuttavia, potrebbe mutare nel prossimo futuro.

Ad ogni modo, vi rimandiamo alle analisi complete nel video dedicato in cima alla pagina. E voi, invece, cosa ne pensate di questo confronto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.