La Tesla Model Y è terribile: Elon Musk ridicolizzato in un nuovo video

Elon Musk ha di certo moltissimi seguaci da quando è diventato il patron (filosofico e finanziario) di Tesla, non si possono avere milioni di amici senza però avere qualche nemico. È il caso di Vinny Bamboozalini e il fido compare Ronny G che in un nuovo video hanno massacrato la Tesla Model Y.

I due "personaggi", dissacranti all'estremo quando si parla del mondo Tesla, hanno ridicolizzato Musk per 4 minuti buoni, definendo inoltre la Tesla Model Y "una macchina terribile". La vettura viene da loro considerata "un computer su ruote, e nessuno vuole un computer dentro un'automobile", inoltre è stata ridicolizzata anche la scelta di inserire dei videogiochi a bordo (a oggi sulle Tesla si può giocare a titoli di grido come Cuphead e in futuro arriveranno probabilmente anche titoli in realtà aumentata, in multiplayer e quant'altro).

Anche i fan Tesla più incalliti vengono derisi, dipinti come degli automi pronti a credere a qualsiasi cosa dica il loro vate Elon Musk. Una video-provocazione bella e buona creta appositamente per suscitare qualche risata e generare qualche view, che non fa mai male (a chi crea il video, ovviamente)... siamo pronti a scommettere però che né Vinny né Ronny abbiano mai guidato una nuova Model Y. Voi da che parte state?