Le Tesla Model Y tedesche sono solo bianche o nere: dov'è il Paint Shop promesso?

Lo scorso 22 marzo 2022 Elon Musk ha inaugurato ufficialmente la Giga Berlin, il primo impianto Tesla d'Europa. Inizialmente la fabbrica ha fatto uscire soltanto Tesla Model Y di colore nero e tutti abbiamo pensato a un momento di assestamento, ora invece sappiamo che dalla Germania usciranno solo Model Y nere e bianche. Non manca qualcosa?

Com'è noto, il configuratore di Tesla è alquanto scarno, le opzioni a disposizione dei clienti sono poche a tutto vantaggio di una catena di montaggio più veloce ed economica (provate a fare un giro su un configuratore BMW, Mercedes-Benz o Porsche per notare la differenza di vedute...). Le colorazioni proposte dalla società californiana sono appena cinque, Elon Musk però aveva promesso (ormai due anni fa) ai suoi utenti un mega Paint Shop per ottenere colori personalizzati multistrato proprio a Berlino, del quale ancora non c'è traccia. Inoltre sempre da Berlino arrivano notizie di Model Y prodotte solo in nero o in bianco, sono assenti il blu, il rosso e il grigio.

Che alla Giga Berlin vi fossero problemi al Paint Shop era risaputo, sin dallo scorso marzo il reparto è stato un collo di bottiglia per la produzione. Elon Musk, intenzionato a ingrandire il sito, ha anche fermato la fabbrica per 12 giorni in questo mese di luglio (la Tesla Giga Berlin chiude per due settimane); nel secondo trimestre del 2022 inoltre la Giga Berlin e la Giga Texas (i nuovi impianti Tesla 2022) hanno contribuito per sole 6.000 unità su un totale di 258.580.

Ricordiamo che la Giga Berlin mira a produrre 500.000 vetture l'anno, per Elon Musk e soci però non sarà semplice raggiungere un tale target. Ma torniamo alla situazione attuale: solo chi sceglie in Europa una Model Y bianca o nera ha la possibilità di ottenerla a ottobre 2022 grazie alla Giga Berlin, per le altre i tempi si allungano. Speriamo che la situazione si normalizzi quanto prima e che Tesla riesca davvero ad attivare il Paint Shop avanzato che aveva promesso. Diciamo che al momento l'industria automotive ha ben altre gatte da pelare, fra crisi dei chip e prezzi delle materie prime alle stelle.