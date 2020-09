La Tesla Model Y ha degli strani pezzi di legno sui bordi del condensatore

Un certo numero di proprietari di Tesla Model Y ha condiviso sul web delle immagini inerenti la Tesla Model Y, la quale figura dei bizzarri pezzettini di legno finto, posizionati sui bordi del Liquid Cooled Condenser (LCC) del SUV elettrico.

L'unità LCC è utilizzata da Tesla come scambiatore di calore, ma non riusciamo a comprendere la presenza del legno finto. Come potete vedere dall'immagine in fondo alla pagina, pubblicata sul forum Tesla Motors Club dal possessore di una Model Y, questi ultimi sono stati collocati sopra un nastro verde, e vengono tenuti insieme da una striscia di fissaggio. Lo scambiatore di calore si trova sotto il cofano, e il proprietario del veicolo lo ha scoperto dopo aver lavorato per oltre 10 ore nel tentativo di sistemare l'eccessivo spessore tra i pannelli dell'auto elettrica.

Ovviamente lo scatto ha alimentato la curiosità degli altri utenti del forum, i quali hanno cominciato a metter mano al proprio SUV elettrico cercando conferme pratiche, e infine trovandole. Un membro del forum successivamente ha ipotizzato che il motivo della presenza degli angoli in legno è dovuto al fatto che in origine Tesla non avesse progettato l'LCC per una disposizione orizzontale, e quindi servirebbero ad assicurarsi che la striscia fissante non vada col tempo a logorare l'estremità dello scambiatore di calore.

Altre Model Y al posto del legno montano parti in plastica, come fatto notare dai colleghi di The Drive, e con ogni probabilità dovrebbe trattarsi di una soluzione utile a ovviare ad un errore in fase di progettazione.

In attesa di saperne di più vi rimandiamo alle parole del CEO di Volkswagen, Herbert Heiss, circa la Model Y:"E' un punto di riferimento in molti aspetti." Il veicolo della casa automobilistica californiana ha oltretutto già dimostrato delle ottime prestazioni confrontandosi sul dritto direttamente con delle rivali appartenenti allo stesso segmento: una BMW X3 M e una Mercedes-AMG GLC 63.