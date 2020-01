La Tesla Model Y sulle strade americane: foto e video del crossover in fase di test

Attesa inizialmente per il 2021, la Tesla Model Y è stata invece anticipata da Elon Musk già a metà 2020, per la felicità dei prossimi proprietari. La vettura è stata dunque avvistata più volte negli ultimi mesi e qualcuno ha pensato di raccogliere tutte le immagini e i video a disposizione.

Prima che ogni vettura arrivi ufficialmente sul mercato, di qualsiasi marca, è necessario svolgere dei test su strada, per permettere agli ingegneri di calibrare a dovere le varie strumentazioni e controllare che tutto funzioni alla perfezione. Motivo per cui qualche mese prima del rilascio è possibile vedere in strada le auto in anteprima, dalle piccole utility car come alle supercar come la McLaren Speedtail; ebbene questo è successo anche con la Tesla Model Y di Elon Musk, che si è mostrata nelle ultime settimane sulle strade amerricane, soprattutto californiane, nei paraggi dell’impianto Tesla di Fremont.

L’abbiamo vista in diversi colori, con cerchi differenti e talvolta inediti; l’auto è stata persino fotografata con due bagagliai differenti nel design, uno più vicino alla Model 3, l’altro più simile al costoso SUV Model X. Tutte le immagini e i video usciti a oggi sono stati raccolti in un video da Ryan Show su YouTube, dunque buona visione.