Tesla Model Y spedisce un pickup contro le barriere in un incidente assurdo

L'ultimo episodio di Teslacam Stories, caricato su YouTube da Wham Baam Teslacam, mostra un incidente assurdo appena verificatosi su un'autostrada statunitense. Come potete notare voi stessi, un pickup Nissan ha aggredito una Tesla Model Y per poi terminare la propria corsa contro le barriere a velocità sostenuta.

Le Teslacam Stories mostrano spesso vicende parecchio bizzarre, e questa non fa assolutamente eccezione. E' difficile capire esattamente cosa sia successo, ma per fortuna colui il quale ha condiviso le registrazioni ha esposto il suo punto di vista.

Il conducente della Tesla Model Y stava guidando tranquillamente su un'autostrada, quando ha deciso di superare un pickup Nissan e successivamente di tornare nella sua corsia. L'automobilista a bordo del pickup non deve essersi accordo del cambio di corsia del crossover elettrico, poiché ha aggirato un'altra vettura passandole davanti e schiantandosi contro la Model Y senza batter ciglio.

Subito dopo l'impatto il pickup ha perso completamente il controllo ed è finito per infrangersi contro le barriere divisorie con estrema violenza. Il proprietario della Tesla ha riferito che il responsabile ha provato a dire alla polizia di non avere alcuna colpa, ma una volta che gli agenti hanno potuto mettere le mani sul materiale video, non c'è stato nulla che lui potesse fare per convincerli. I dettagli sono molto chiari, e potrebbe trattarsi senza alcun dubbio di un episodio di furia stradale.

