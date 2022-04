Tesla Model Y sfreccia silenziosa nell'Autobahn tedesca: il video a 250 km/h

La ottima prestazione della Tesla Model Y 2021 sui 1.000 km pone l’accento sulla combinazione di autonomia e prestazioni per la variante Long Range del crossover elettrico. La variante Performance, invece, brilla lato velocità, come ci ha dimostrato lo YouTuber AutoTopNL portando la Tesla Model Y a 250 km/h sull’Autobahn.

In un tratto dell’autostrada tedesca familiare al pilota, quest’ultimo ha portato la sua Tesla Model Y Performance a velocità notevoli grazie al motore capace di produrre 462 CV e 639 Newton-metri di coppia, raggiungendo così i 100 km/h in 4,12 secondi e i 200 km/h in 16,34 secondi.

Il breve filmato propostoci parte da una stazione di servizio e ci prepara lentamente al silenzioso ma strepitoso spettacolo, soprattutto per gli amanti delle Tesla: con un POV direttamente da una camera sulla testa del conducente assistiamo quindi al test definitivo per la Tesla Model Y Performance: dopo avere raggiunto rapidamente le velocità dette sopra nei tempi citati, come ci conferma l’app utilizzata da AutoTopNL, la Model Y riesce a mantenere comodamente velocità elevate e ad arrivare fino ai 249 km/h, sfiorando i 250 km/h massimi per una frazione di secondo prima di rallentare.

Ciò che meraviglia è il rumore stesso all’interno della cabina, in quanto tutto ciò che si sente è aria: non c’è praticamente alcun suono udibile in maniera evidente, eccetto per le gomme. Insomma, godetevi questo breve ma intenso spettacolo!

Nel frattempo, a Berlino è aumentata la produzione delle Model Y.