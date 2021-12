Tesla Model Y sfida la polizia: la gara fa scattare le sirene!

Dopo la sfida tra Tesla Model Y Performance e Ford Mustang Mach-E GT, due SUV crossover elettrici non proprio nate per correre ma sempre pronte a una gara di accelerazione, ecco un’altra intrigante e divertente gara tra Tesla Model Y e un Ford Explorer della polizia statunitense. Chi avrà la meglio?

Il video registrato e caricato su YouTube dal noto canale Wheels vede nello specifico una Tesla Model Y di serie gareggiare con il Ford Explorer in dotazione allo sceriffo di Jefferson County, un’intrigante sfida tra veicoli elettrici e a combustione interna.

Ebbene, la meglio l’ha avuta agilmente proprio la Tesla Model Y in quello che è diventato scherzosamente un inseguimento a sirene spiegate: complice l’ottima accelerazione della Model Y, quest’ultima ha raggiunto il traguardo in 12,935 secondi con velocità registrata alla speed trap di 178,73 km/h, mentre il Ford Explorer ha ottenuto il tempo di 15,748 secondi e una velocità di 142,54 km/h.

Nella seconda parte del video, poi, la medesima Ford Explorer ha sfidato una Chevrolet ZL1 Camaro: il risultato non vi sorprenderà, dato che quest’ultima ha tagliato il traguardo in 12,318 secondo a 190 km/h circa. Se, dunque, negli inseguimenti con veicoli performanti l’Explorer si svela tutt’altro che in grado di avere la meglio, in uno scenario quotidiano ci penserà la dura scorza del SUV a fare arrendere i fuggitivi. Chissà se in futuro le forze dell’ordine statunitensi cederanno alle automobili elettriche, magari con una Ford Mustang Mach-E di ultima generazione.

Nell’abitacolo della Tesla Model Y la sfida è invece tra AMD Ryzen e Intel Atom A3950.