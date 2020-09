Tesla Model Y sfida BMW X3 M e Mercedes-AMG GLC 63: ecco la vincitrice

I ragazzi di Edmunds hanno messo in piedi una battaglia piuttosto interessante circa la percorrenza del quarto di miglio da parte di tre SUV compatti. Sulla griglia di partenza sono state messe una Tesla Model Y Performance, una BMW X3 M e una Mercedes-AMG GLC 63.

Certo non parliamo di sportive dure e pure, ma di veicoli familiari fatti per la comodità e le funzioni offerte ai passeggeri, ma è sempre interessante assistere a una sfida del genere, soprattutto per capire come in questo caso la propulsione elettrica si comporta in rapporto a quella tradizionale nel segmento di riferimento.

Quelli di Edmunds si sono quindi chiesti:"Chi ha bisogno di una familiare che si comporta come una sportiva?" Ecco, magari la stragrande maggioranza dei consumatori i quali si portano a casa una delle tre vetture citate in apertura non cerca la drag race o il track day, ma d'altra parte non è neanche male possedere un veicolo capace anche di divertire.

A ogni modo, Edmunds in genere non tratta gare d'accelerazione, pertanto sfrutta un video un po' più lungo e articolato dei soliti 30 secondi di bolidi rombanti per portare l'attenzione anche sul sound, sull'estetica, sulla tecnologia e sulle funzioni relative alle performance. E' fondamentale capire cosa le persone pongano come massima priorità in campo automobilistico: viene ricercata la semplice accelerazione oppure è importante anche la tecnologia di bordo? Riguardo i SUV compatti è necessario immettere nell'equazione anche l'estetica o in genere la si lascia fuori?

Per maggiori dettagli e per scoprire la più veloce del trio sul dritto vi lasciamo direttamente al video in alto, ma per restare presso la casa automobilistica californiana vogliamo rimandarvi alle recenti parole del noto Bill Gates riguardo il Tesla Semi:"La propulsione elettrica non è adatta agli autoarticolati." Infine riportiamo il caso in cui la Modalità Sentinella di una vettura elettrica del brand ha beccato dei ladri mentre portavano via un camper: ecco le immagini.