Una Tesla Model Y con sedili bianchi fotografata in un parcheggio: è la prima volta

Negli Stati Uniti, così come in Europa, c'è grande fermento per l'arrivo sul mercato della nuova Tesla Model Y. Il Crossover, dato inizialmente in uscita nel 2021, è in realtà già in produzione e le prime consegne dovrebbero avvenire a marzo. Nel frattempo una Model Y con sedili bianchi è stata beccata in un parcheggio.

Siamo a Los Angeles, all'interno di un garage coperto, e qualcuno si è accorto di una nuovissima Model Y parcheggiata. Evidentemente un prototipo di test, il primo in circolazione con sedili bianchi. Fino a oggi infatti tutte le Model Y viste in strada avevano tutte i classici sedili neri, questa volta invece siamo di fronte a un esemplare Performance bello e finito, con carrozzeria bianca - l'unica di serie senza costi aggiuntivi - e sedili chiari, che effettivamente fanno un bel match con la carrozzeria.

Come possiamo vedere dalle immagini, inoltre, sembra che la Model Y "finale" abbia il bagagliaio "curvo" esattamente come quello della Model 3, mentre in passato avevamo visto qualche unità di test con linee dritte, simili a quelle della Model X. A mancare sulla vettura sono i nuovi cerchi a Turbina, venduti di serie sulla nuova Model Y Performance negli USA come in Europa, Italia compresa. (Foto: utente Reddit u/lastnamethai)