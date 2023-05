Una Tesla Model Y si è schiantata in Norvegia: per il conducente è stata colpa dell'auto

A fine 2022 ci siamo occupati di una questione alquanto scottante: una Tesla Model Y era stata accusata di non aver frenato in un paesino della Cina, dove aveva anche ucciso due persone. Ora siamo di fronte a un caso simile: una Tesla Model Y a uso taxi ha avuto un brutto e strano incidente.

Siamo in Norvegia, una terra dove le auto elettriche sono ormai l'assoluta maggioranza se si guarda alle nuove immatricolazioni, più precisamente nella cittadina di Bergen. Le immagini che vedete in alto sono state girate appena la scorsa settimana e mostrano un taxi Tesla Model Y accelerare in modo anomalo e attraversare pericolosamente una piazza, fino a schiantarsi. Secondo il conducente "qualcosa non ha funzionato con la vettura", anche questa volta però non c'è stata alcuna prova che fosse davvero colpa di un guasto. Il conducente è infatti stato accusato di guida pericolosa e non è stata certo la prima volta in cui un guidatore umano ha provato a dare la colpa alla vettura.

Nel caso cinese di cui abbiamo parlato in apertura, i dati salvati dalla vettura hanno dimostrato come il conducente non avesse mai pigiato il freno, al contrario aveva accelerato ripetutamente (la verità dietro l'incidente cinese della Tesla Model Y). Anche se può sembrare assurdo, casi in cui il conducente sbaglia a schiacciare i giusti pedali, scambiando il freno con l'acceleratore, sono molto frequenti. Un altro caso in cui una Tesla si era schiantata contro un traghetto a Vancouver è stato risolto con questa sentenza: "Stando ai dati della vettura, la collisione è stata causata da un errore umano". Essendo oggi le auto particolarmente tecnologiche, con le Tesla in particolare che registrano in un log tutto ciò che succede alla vettura prima di un incidente (quali pedali vengono premuti, quali funzioni sono attive ecc) è sempre più difficile dare la colpa alle vetture quando in realtà si tratta di "semplici" errori umani...