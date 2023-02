Tesla Model Y è la scelta dei dipartimenti di polizia: risparmio fino a 80.000 dollari

La mobilità elettrica continua a prendere piede, anche oltreoceano, dove sempre più dipartimenti di polizia scelgono i modelli Tesla per aggiornare le proprie flotte: l’ultimo è stato il Somerset Police Department in Wisconsin, che ha scelto Tesla Model Y come auto di pattuglia.

La Model Y è indubbiamente più costosa di altre elettriche disponibili sul mercato, ma secondo i dati offerti dal dipartimento in questione, con l’utilizzo di uno solo di questi veicolo ci sarà un risparmio di circa 80.000 dollari rispetto ad un mezzo convenzionale, quindi il risparmio sarebbe ancor più eclatante se la Model Y sostituisse l’intera flotta a disposizione.

Ai microfoni di Electrek, il capo della polizia di Somerset, Joel Trepczyk, ha poi elencato i diversi punti per cui la Model Y risulta la scelta più azzeccata: la maggior parte del risparmio deriva dal fatto che non sono necessari i cambi d’olio e grazie alla frenata rigenerativa sono inferiori i costi di manutenzione dell’impianto frenante; le batterie sono progettate per percorrere circa 500.000 miglia, mentre il resto della meccanica dovrebbe resistere fino al milione di miglia; la Model Y è prestante e incredibilmente sicura (la Tesla Model Y ha ottenuto cinque stelle nei crash test), è costruita in America, e offre una garanzia di 5 anni sul drivetrain e sulla batteria.

Infine, per l’utilizzo quotidiano del dipartimento, la chiacchierata autonomia dei veicoli elettrici, in questo caso della Model Y, non è un problema, dato che i turni di pattuglia sono di circa 60 miglia, e al rientro l’auto può essere ricaricata in centrale.