Tesla Model Y scansa per un pelo un incidente spaventoso: ecco la causa

Il sistema di telecamere che è offerto di serie per ogni Tesla è stato, ancora una volta, utilissimo. Nel caso che stiamo per descrivervi ha registrato un episodio il cui finale avrebbe potuto tramutarsi in tragedia.

Immaginate di aver appena acquistato una Tesla Model Y. Probabilmente a questo punto decidereste di inaugurarla facendovi un giro in un sentiero panoramico, e in questi casi nulla può andare storto, giusto? Sbagliato, perché mentre il conducente del crossover elettrico californiano stava godendosi il viaggio, una berlina ha invaso la corsia dal senso di marcia opposto rischiando un gravissimo scontro frontale.

Il tutto è stato catturato dalle telecamere della Model Y, e le riprese sono state condivise su YouTube dal canale non.__perfectionn. In pratica l'incolpevole proprietario della EV si è ritrovato di fronte una vettura in fase di sorpasso e, come potete ben vedere voi stessi, si è comportato come meglio non poteva.

Tutti sanno che non bisogna mai superare la linea bianca e azzardare un sorpasso su una superstrada o un'extraurbana come quella del video. Evidentemente non proprio tutti ne sono al corrente, ma in realtà basterebbe solo un briciolo di buonsenso. A ogni modo, nonostante la manovra di evasione pressoché perfetta, il proprietario della Tesla è stato piuttosto fortunato. A quelle velocità mettere due ruote al di fuori dell'asfalto può rivelarsi disastroso, soprattutto se pochi metri oltre, ad aspettare la vettura, c'è un burrone, e pertanto non invidiamo affatto l'individuo che si è trovato in quella situazione.

In chiusura vi consigliamo di dare un'occhiata ad altri due esempi di guida non propriamente perfetta, registrati ancora una volta dalle dashcam di due Tesla. Il primo mostra una EV mentre viene tamponata violentemente da una Chrysler il cui conducente era sicuramente distratto. Il secondo invece è molto peculiare: il proprietario di un grosso veicolo ha provato a immettersi in strada in retromarcia senza prestare attenzione al traffico, quindi il conducente di una Tesla ha suonato il clacson per non farsi colpire e ciò ha causato la caduta dalla bici di una ciclista, la quale si trovava pochi metri più avanti.