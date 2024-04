Tesla Model Y salva la vita ad un uomo: ha un infarto e l'FSD lo porta in ospedale

Un uomo di nome Max Paul Franklin ha recentemente condiviso la sua esperienza con il sistema Full Self-Driving (FSD) di Tesla, raccontando un episodio che, grazie a questa tecnologia, gli avrebbe salvato la vita. Il tutto con la sua Tesla Model Y.

Ma allora alcune Tesla sono buone e altre sono cattive? Un recente caso (in negativo) del quale vi abbiamo parlato, riguarda una Model X che sarebbe partita per via di un azionamento involontario di un bambino di due anni. La situazione ha portato le parti in tribunale (la madre investita dall'auto e la stessa Tesla). Qua le cose sembrano essere andate diversamente però, ma andiamo con ordine.

A partire 1° aprile, Tesla ha reso disponibile la funzionalità di guida autonoma completa per tutti i veicoli Tesla in America. La storia di Max, malato di diabete, parte proprio da questo punto: egli aveva emergenza recarsi in ospedale per via di alcuni problemi che stava riscontrando con l'iniettore dell'insulina. In quel momento Max era in condizioni critiche e non era certo in grado di guidare, dal momento che era disidratato e con livelli di glucosio nel sangue molto elevati.

Senza perdere troppo tempo però, Max si è rivolto alla sua Tesla Model Y attivando la nuova funzionalità Full Self-Driving (basta un doppio clic sulla leva dello sterzo). L'auto ha autonomamente percorso i 13 miglia fino al pronto soccorso più vicina, consentendo a Max di arrivare tempestivamente prima che la situazione degenerasse.

Come si dice in questi casi, "appena in tempo": Max ha subito (durante il processo di cure al pronto intervento) un piccolo infarto, ma è stato salvato poiché si trovava nelle mani nei medici già da un bel pezzo. Chissà come sarebbe andata se la sua Tesla non lo avesse portato al pronto soccorso o se Max non avesse avuto il sangue freddo di "affidarsi" all'FSD di Tesla per questa emergenza.

A questa vicenda, che Max ha condiviso sui social, ha risposto lo stesso Elon Musk che risposto all'uomo, confermando la sua soddisfazione nel sapere che Tesla FSD è stata in grado di aiutarlo. Senza dubbio queste tecnologie hanno ancora diversi problemi, come nel caso dei taxi autonomi Cruise Di General Motors ritirati dalle strade progressivamente. Tuttavia, pare esserci speranza per il futuro, soprattutto dopo la testimonianza di Max.

