La Tesla Model Y su una salita ghiacciata con gomme quattro stagioni: ce l'ha fatta?

In alcune zone degli Stati Uniti il freddo e il ghiaccio stanno facendo sentire il loro peso, del resto siamo in pieno inverno. Grazie a questo però YouTube si sta popolando di video test sul ghiaccio e questa volta vediamo una Model Y alle prese con una salita "cristallizzata".

Lo scorso 17 gennaio abbiamo visto un'altra Model Y cavarsela sulla neve, mentre a inizio mese sempre una Model Y ha cavato fuori dai guai una BMW M3 bloccata sulla neve, nonostante le gomme invernali. Questa volta vediamo come se la cava la Tesla Model Y con una salita interamente ghiacciata. La domanda che si è posto Tommy L Garage, l'autore del video, è: è possibile percorrere una salita ghiacciata con l'elettrica di Elon Musk con gomme quattro stagioni?

La vettura infatti non montava neppure gomme invernali pensate appositamente per neve e ghiaccio (se vi interessa il tema siamo stati al Circolo Polare Artico a vedere come Goodyear testa le sue gomme invernali), cosa che ha reso ancora più difficile il test. Ebbene nonostante il coefficiente di difficoltà elevato, la Model Y è riuscita pian piano a risalire il tratto di strada in pendenza, solo mentre lo youtuber ha lasciato l'auto incustodita per qualche secondo le ruote hanno iniziato a scivolare sul ghiaccio.