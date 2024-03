La Tesla Model Y RWD Long Range arriva in Europa, con 600 km di autonomia

Presto potrebbe arrivare in Italia una nuova Tesla Model Y, una versione a trazione posteriore ma con batteria Long Range. A dirlo sono nuovi documenti registrati in Europa.

Attualmente, Tesla vende nel nostro Paese tre Model Y differenti: a trazione posteriore (che potremmo definire Standard Range), Long Range a trazione integrale e Performance, con questi ultimi due modelli che montano due motori elettrici. Presto però potrebbe arrivare una nuova variante con singolo motore e batteria estesa, una proposta molto interessante riservata a chi vuole la massima autonomia possibile. Anche se venduta un po’ in sordina, Elon Musk e soci hanno già venduto in Italia una Model 3 con caratteristiche simili, Single Motor Long Range; lo stesso trattamento potrebbe, dunque, essere riservato alla più comoda Model Y, che potrebbe arrivare così ad avere 600 km di autonomia. Un bel salto, se pensiamo che attualmente il modello con più chilometri, Long Range a trazione integrale, arriva a 533 km. La RWD standard invece si ferma addirittura a 455.

Certo c’è ancora mistero attorno ai prezzi. Ogni singolo Paese d’Europa ha prezzi di listino differenti, dunque è difficile prevedere con precisione cosa succederà. Se guardiamo ai modelli attuali, in Italia la RWD base costa 42.690 euro ed è compatibile con l’Ecobonus, la Long Range AWD invece costa 51.990 euro. Possiamo dunque immaginare che la nuova variante vada a posizionarsi nel mezzo, attorno ai 46.000-47.000 euro. Certo saremmo al di fuori degli attuali incentivi, il modello potrebbe in ogni caso far gola a chi ha bisogno della massima autonomia possibile. Per chiudere, un piccolo appunto sulla potenza della vettura: come si può immaginare, il motore sarà identico alla variante RWD Standard Range, dunque con 220 kW/295 CV di potenza. Il peso dovrebbe attestarsi sui 1.959 kg.

