La Tesla Model Y RWD disponibile in Italia: è la più economica con 455 km di autonomia

Dopo diversi mesi d'attesa in Europa, la Tesla Model Y di Elon Musk è finalmente disponibile anche in versione RWD, Rear-Wheel Drive, ovvero con singolo motore a trazione posteriore. Si tratta della versione entry level dell'attuale gamma, significa che da oggi Model Y è più accessibile che mai.

Nuova Tesla Model Y RWD si affianca alla classica Long Range AWD e alla Performance, abbassando sensibilmente il prezzo d'attacco del modello: parliamo di 49.990 euro, ovvero 16.000 euro in meno rispetto alla Long Range AWD. Certo oltre al singolo motore abbiamo anche una batteria più piccola, che riesce in ogni caso a promettere fino a 430 km di autonomia WLTP con cerchi da 20" Induction(la Long Range AWD arriva a 533 km), mentre con i cerchi da 19" Gemini si arriva a 455 km (la Long Range 565 km).

La velocità massima è identica alla Long Range, 217 km/h, l'accelerazione però è più pacata: servono 6,9 secondi per toccare i 100 km/h partendo da fermi, la Long Range ne impiega 5, la Performance 3,7. Sul fronte del peso è la Model Y più leggera della gamma, 1.909 kg, 70 in meno rispetto alla Long Range, la potenza di ricarica invece si ferma a 170 kW, non arriva a 250 kW come le sorelle con batteria più grande - ma parliamo in ogni caso di una quota altissima.

170 kW da sfruttare soprattutto sulla rete di ricarica Tesla Superchager, che già vanta oltre 9.000 stalli in tutta Europa. La nuova Tesla Model Y RWD è equipaggiata di serie con Autopilot, interni Premium e Audio Premium con 13 altoparlanti, 1 subwoofer, 2 amplificatori e l'opzione Suono Immersivo. Presente anche il frunk anteriore, sedili ribaltabili 40-60 e un volume di carico che può arrivare a 2.158 litri. Le prime consegne stimate in Italia sono previste a dicembre 2022-febbraio 2023. Potete ordinare una nuova Model Y RWD dal sito Tesla ufficiale.

