Tesla Model Y riprende un enorme incidente in autostrada

Il canale YouTube Wham Baam Teslacam ha appena pubblicato un assurdo video, il quale mostra un incidente multiplo in autostrada e sotto la pioggia battente, in uno stile che nei programmi TV di alcuni anni fa risultava essere particolarmente popolare.

In pratica una Tesla Model Y, l'ultimo prodotto della compagnia di Elon Musk, si è ritrovata a pochi metri da un incidente disastroso e, grazie alle sue telecamere interne unite ad una GoPro, è riuscita a registrare tutto. La GoPro fornisce un'angolazione migliore rispetto al sistema proprietario dell'auto elettrica, che dovrebbe comunque rappresentare un incentivo per gli altri produttori a inserire sistemi di telecamere simili.

A ogni modo, entrando nel cuore della notizia, il proprietario della Model Y, Bruce Comer, stava guidando la sua auto in modalità Autopilot nei pressi di Nashville, Tennessee, quando è incappato in un maxi incidente autostradale. Comer riferisce che il nefasto evento abbia coinvolto più di 15 veicoli, e lui era proprio nel mezzo del disastro.

La pioggia battente è risultata essere una delle cause principali dell'ammucchiata, ma bisogna anche prendere in considerazione le frenate brusche e la poca cautela degli automobilisti. Inizialmente l'Autopilot della Model Y ha attivato i freni riuscendo ad evitare il peggio, ma nella corsia a percorrenza veloce la velocità dei veicoli era troppo alta. Secondo Comer pare non ci siano stati ferimenti gravi, ma alcune persone hanno dovuto raggiungere l'ospedale più vicino in ambulanza.

Per scoprire ogni dettaglio vi consigliamo di guardare il video in alto nella sua completezza, se invece siete interessati ad altre registrazioni simili vi invitiamo a dare uno sguardo a questa compilation di incidenti evitati grazie all'Autopilot di Tesla. La guida autonoma della casa automobilistica californiana diventa sempre più capace a ogni aggiornamento OTA (over the air), e in proposito vi rimandiamo all'ultimo update, inerente specialmente le corsie di sorpasso.