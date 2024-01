Tesla Model Y ricoperta di neve: il proprietario la pulisce con acqua calda e una pala

Come pulireste la vostra auto, magari una Tesla Model Y, se finisse sommersa dalla neve? Siamo certi che non utilizzereste il metodo, tutt'altro che ortodosso, applicato dall'automobilista che trovate nel video pubblicato qui sotto.

A rendere pubblico il filmato della Tesla Model Y, quasi sicuramente l'auto più venduta al mondo nel 2023, è stato l'utente Facebook Eric Magnier, che ha ripreso una coppia mentre era intenta a liberare dalla neve la propria auto elettrica.

Si vede chiaramente la donna con in mano una classica pala da neve, mentre spazza l'auto; il compagno ha invece in mano una brocca presumibilmente di acqua calda, mentre versa lo stesso contenuto sulla vettura.

Vedendo tale scena non si sa se ridere o piangere visti gli innumerevoli errori commessi a cominciare dal fatto che gettare l'acqua calda sul vetro di un'auto ghiacciata è cosa assolutamente sconsigliata in quanto è alta la probabilità di rompere i cristalli per via della reazione caldo-freddo.

Secondariamente, con una pala si rischia di grattare la carrozzeria, lasciando dei bei segni sulla vettura. La speranza ovviamente è che all'automobilista in questione non sia accaduto nulla di tutto ciò, ma in ogni caso ha rischiato parecchio nel pulire la propria auto in quel modo.

Il video è stato un successone visto che è stato commentato e condiviso da migliaia di utenti, e fra coloro che hanno voluto esprimere il proprio pensiero c'è chi ha ironizzato scrivendo: “Datele un asciugacapelli con una prolunga per pulire l'auto”.

Un altro aggiunge: “Uno sketch, sono morto dal ridere” ironizzando sul fatto che fosse un filmato finto, c'è chi invece consiglia di dare un martello pneumatico ai due, mentre un altro scrive: “Quando sento il rumore della pala sulla carrozzeria mi si rizzano i capelli”.

In attesa di capire come sia andata a finire, negli ultimi tempi, complice l'arrivo dell'inverno, sono stati diversi i video pubblicati online con protagoniste le auto elettriche, compreso quello di una coda in autostrada con la neve un classico scenario da incubo che invece si è rivelato decisamente agevole.