Le Tesla Model Y restano senza assicurazione, le compagnie: 'Troppo care da riparare'

Le compagnie di assicurazione stanno abbandonando le Tesla Model Y negli Stati Uniti per via degli alti costi di riparazione. In poche parole agli assicuratori non conviene 'coprire' l'auto prodotta dalla casa automobilistica di Elon Musk, e si stanno in qualche modo ribellando.

La vicenda è arrivata fino allo stesso imprenditore di origini sudafricane che parlando con l'agenzia Reuters ha spiegato che Tesla sta apportando delle modifiche ai suoi veicoli per ridurre i costi di riparazione e di conseguenza i premi assicurativi. Nel contempo ha puntato il dito nei confronti dell'industria delle assicurazioni, incolpandola per una politica ritenuta dallo stesso inefficiente e costosa. Nel mirino delle assicurazioni vi sono in particolare le Tesla Model Y a basso chilometraggio che invece di essere riparate vengono mandate all'asta.

“Vogliamo ridurre al minimo i costi di riparazione di una Tesla in caso di collisione”, le parole di Elon Musk in occasione della presentazione dei dati di Tesla del quarto trimestre “È importante notare come piccoli cambiamenti nel design del paraurti (e) la fornitura di pezzi di ricambio necessari per la riparazione di una collisione abbiano un effetto enorme sul costo della riparazione. La maggior parte degli incidenti sono in realtà piccoli: un parafango rotto o un lato graffiato dell’auto”.

Stando a quanto fatto sapere ancora da Reuters, riportando i dati delle due maggiori case d'asta di mezzi rottamati negli Usa, delle 120 Model Y all'asta dopo incidenti, la maggior parte aveva un chilometraggio bassissimo, meno di 16mila km sul contachilometri. Fra queste, una Model Y Long Range coinvolta in un incidente stradale frontale e messa all'asta a gennaio in quanto il suo costo di riparazione era di 50mila dollari, quando a comprarla nuova ne bastavano 61mila.

Una nuova grana quindi per Elon Musk da affrontare nei prossimi mesi, in ogni caso l'azienda americana ha registrato profitti record a fine 2022, grazie anche ad un guadagno su ogni auto da parte di Tesla che tocca cifre che nessun'altra azienda riesce a raggiungere. Nel contempo Elon Musk guarda ad oriente, e segnala i cinesi come i prossimi rivali diretti per il 2023.