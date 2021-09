La Tesla Model Y è la regina di Norvegia: oltre 2.500 prenotazioni in pochi giorni

In Norvegia le auto elettriche stanno rapidamente soppiantando quelle tradizionali, e in effetti il market share del Paese scandinavo per quanto concerne le autovetture è impietoso: quello per le diesel è sceso al 3,2 percento del totale, mentre le auto a benzina sono crollate al 4,6 percento.

Attualmente i modelli completamente elettrici hanno già superato il 70 percento nelle quote di mercato, e a guidarne l'ascesa nel corso delle ultime settimane ci hanno pensato le nuovissime Tesla Model Y. Il crossover del brand di Palo Alto è arrivato in Europa da poco, e a livello logistico la casa californiana ha preferito indirizzare quanti più esemplari possibili verso la Norvegia, proprio in vista della incredibile domanda.

Nonostante lo stato conti appena 5,3 milioni di abitanti, divora molte più vetture elettriche di Paesi ben più popolati, come l'Italia o la Spagna. Questa statistica è appena stata rinforzata da un report di elbistatistikk.no: il portale ha segnalato che dall'inizio di settembre sono già state registrate 2.600 Model Y, che vanno ad aggiungersi alle 1.300 unità immatricolate dalle prime importazioni avvenute a fine agosto.



Del resto la Norvegia ha sempre dimostrato un particolare apprezzamento per le Tesla, per cui la Model 3 continua a vendere molto bene con più di 7.750 esemplari acquistati dall'inizio di quest'anno. Da quanto Elon Musk ha deciso di estendere le operazioni al Nord Europa i cittadini norvegesi hanno comprato 31.215 Model 3, 21.126 Model S, 13.844 Model X e 3.906 Model Y per un totale di oltre 70.000 veicoli in pochi anni.



Adesso il produttore di auto elettriche statunitense sta puntando ad incrementare notevolmente la sua presenza sul Vecchio continente attraverso l'inaugurazione della Gigafactory di Berlino: Elon Musk ha già organizzato una festa per il prossimo 9 ottobre.