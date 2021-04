Tesla Model Y: quando arriva in Italia il crossover elettrico?

La Tesla Model Y è stata commercializzata da parecchi mesi ormai, ma questo è vero soltanto per i clienti statunitensi e canadesi e per gli automobilisti dell'estremo oriente. Come mai il brand di Fremont non ha ancora provato a conquistare i consumatori europei interessati ad un crossover a zero emissioni?

Purtroppo la risposta è veramente banale. La compagnia di Elon Musk non ha intenzione di indirizzare le Model Y prodotte negli Stati Uniti o in Cina verso altri continenti, per cui gli automobilisti interessati al veicolo dovranno aspettare l'avvio produttivo dello stabilimento in fase di costruzione nei pressi di Berlino.

Le previsioni più ottimistiche affermano che le Model Y arriveranno nei garage del Vecchio Continente già verso la metà di quest'anno, e dando un'occhiata al sito ufficiale l'ipotesi sembrerebbe praticamente confermata, ma un nuovo report proveniente dal quotidiano tedesco Handelsblatt fa sapere che il brand debba ancora pubblicare ulteriori documenti da discutere pubblicamente. E' possibile che il via alle linee produttive si concretizzerà soltanto nel mese di ottobre.

L'Handelsblatt cita Jörg Steinbach, ministro degli affari economici del Brandeburgo, come fonte degli aggiornamenti. Il ministro avrebbe pronunciato al comitato economico del parlamento di Potsdam le seguenti parole:"Se dovesse palesarsi la forma di interpretazione più complessa, allora saremmo a tre mesi" di ritardo rispetto a quanto preventivato.

I problemi sarebbero quindi di natura burocratica, e in tal senso Tesla ha già espresso la volontà di velocizzare le operazioni per "espandere la mobilità elettrica". Alcune preoccupazioni di tipo ambientale stanno però assalendo i cittadini dell'area di costruzione della Gigafactory, e non sono da escludere ritardi aggiuntivi sulla tabella di marcia.

Nel frattempo la Telsa Model Y ha superato in termini di volumi di vendita la sorella Model 3 negli Stati Uniti. La berlina registra già numeri eccellenti, ma quelli del crossover sono assolutamente impressionanti. A brevissimo potremmo tra l'altro vedere il Tesla Cybertruck nella sua versione definitiva: ecco un prototipo immortalato in Texas.