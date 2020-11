Tesla Model Y: la qualità costruttiva è migliorata enormemente, ecco un esempio

Trevor Page di Tesla Owners Online ha di recente valutato la qualità costruttiva di un esemplare di Tesla Model Y prodotto di recente. Fin dall'avvio della produzione presso lo stabilimento californiano di Fremont, la qualità dell'assemblaggio della Model Y è stato ricevuto in modo non del tutto entusiastico, ma le cose stanno cambiando.

Nel video in alto Page difatti evidenzia dei grossi miglioramenti inerenti il SUV completamente elettrico prodotto a settembre. La pandemia di coronavirus ha colpito proprio nel momento nel quale è stata avviata la fase di assemblaggio della Model Y inficiandone alcuni processi. Secondo Page ciò avrebbe portato ad sbrigare in fretta e furia le prime unità di Model Y prima dei lockdown.

Adesso però le cose stanno diversamente, poiché pare che dalle ultime ispezioni gli esemplari siano pressoché perfetti. Page ha analizzato sotto la lente d'ingrandimento ogni centimetro della carrozzeria della Model Y parlando di pannelli e finestrini molto ben allineati, di maniglie ben montate e di un'assenza totale di difetti nella verniciatura.

Durante lo scorso mese di giugno Elon Musk, CEO del brand, affermò che la produzione della Model Y da quel momento sarebbe aumentata a ritmi molto elevati presso l'impianto di Fremont:"E' estremamente importante per noi aumentare la produzione della Model Y e minimizzare le rettifiche necessarie. Voglio che sappiate che per noi questo fa una grande differenza al momento." Queste sue parole sarebbero state estrapolate da una mail inviata ai dipendenti.

Pochi giorni dopo sono effettivamente cominciate le consegne di Model Y, con tanto di recensioni non propriamente entusiaste per i motivi appena citati. Di primo impatto anche Sandy Munro si disse deluso della qualità costruttiva generale, anche se in tanti aspetti la macchina si presentava alla grande.

Insomma, anche coloro che hanno acquistato la EV prima di giugno si sono in genere ritrovati tra le mani degli esemplari eccellenti, ma di recente la qualità dell'assemblaggio è in crescita. Nel frattempo la società di Elon Musk è concentrata su molti fronti, e tra questi dobbiamo citare le ultime fasi di sviluppo del Tesla Semi: per molti l'autoarticolato elettrico non ha senso (incluso Bill Gates), ma un esperto afferma il contrario. Sembra inoltre che a breve assisteremo alla presentazione del Tesla Cybertruck nella sua versione definitiva, e a confermarlo è proprio Elon Musk:"Sarà rivelato entro un mese."