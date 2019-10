La Tesla Model Y sta affrontando un test su lunga distanza?

Siamo in piena stagione di caccia alla Model Y, nel senso che ogni settimana ci arrivano diverse foto di "avvistamenti" della nuova Tesla in posti diversi e con assetti di diverso tipo. L'avvistamento di oggi ci rivela però qualcosa di decisamente interessante: la Model Y si prepara a viaggiare sulle lunghe distanze, per un test definitivo.

Un prototipo della Tesla Model Y è stato, infatti, beccato a Washington (lo Stato, non la capitale della federazione). È un indizio importante, perché quella stessa macchina era stata vista a molti chilometri di distanza.

Il prototipo della Model Y in questione, infatti, sembrerebbe essere lo stesso che era stato avvistato a Fremont proprio ieri. Ora quel veicolo è stato visto a Vancouver, nell'Evergreen State.

Come vedete nella foto in apertura, la macchina è stata sapientemente occultata da un telo. Ma Shamus Johnson, la persona che l'ha trovata e ha condiviso lo scatto, assicura di averla riconosciuta, identificando alcuni dei tratti caratteristici (per forme e dimensioni) della nuova Model Y.

Vancouver e Fremont sono separati da oltre 1.000Km, per capirci. Se tutte le informazioni sono corrette, verosimilmente stiamo parlando di uno degli ultimi e più importanti test per la Model Y, che entrerà poi in produzione di massa tra circa 12 mesi.