La Tesla Model Y prodotta a Berlino fantastica nella sfida dei 1.000 km

La Model Y prodotta a Berlino è ormai sul mercato da diverse settimane, con le prime consegne di Tesla avvenute il 22 marzo scorso. La variante Performance, la prima Made in Germany, è ora finita nelle mani di Bjørn Nyland che ha effettuato la sua classica 1.000 km Challenge, ottenendo risultati eccezionali.

Lo youtuber norvegese ha percorso i suoi 1.000 km con decine di auto elettriche, cronometrando il tempo di arrivo comprensivo di soste presso le colonnine di ricarica. Ebbene la nuova Tesla Model Y Performance costruita in Europa ha ottenuto uno dei migliori risultati di sempre: è al terzo posto parimerito con la Tesla Model Y Long Range AWD costruita in Cina.



Considerando che la Performance ha sulla carta qualche chilometro di autonomia in meno della Long Range, si tratta di un risultato davvero ottimo, portato a casa con 6 soste veloci ai Supercharger. Meglio della Model Y Made in Germany hanno fatto solo l'Audi e-tron GT e la Tesla Model 3 Long Range AWD da 82 kWh.



Il riferimento è una Kia Ceed PHEV (Plug-in Hybrid) che ha impiegato 9 ore per completare il viaggio da 1.000 km. Nello specifico la Model Y europea ha terminato il tutto in 9 ore e 45 minuti con una temperatura esterna di 20 gradi centigradi. Qualche dettaglio tecnico: la velocità media della prova è stata di 102,6 km/h, il consumo medio è stato invece di 228 Wh/km. La distanza fra una ricarica e l'altra è stata di circa 143 km in media.



In basso la classifica completa redatta da InsideEVs USA. La sfida non poteva avvenire in un momento migliore: a Berlino Tesla ha festeggiato le 1.000 Model Y a settimana.