La prima Tesla Model Y della polizia è un SUV elaborato

Lo "US aftermarket Tesla tuner Unplugged Performance" ha svelato il suo veicolo Tesla Model Y, l'auto più venduta in Europa, personalizzata della Polizia, per lanciare la sua nuova divisione flotte "UPfit".

La società sostiene che il veicolo di pattuglia UPfit rappresenti una "prima visione pubblica dei contributi di UPfit alla prossima generazione di veicoli della polizia". Il veicolo ha fatto il suo debutto mondiale durante il Tesla Takeover, l'importante evento globale dedicato a Tesla, tenutosi a San Luis Obispo, California. Durante questa occasione, UPfit ha presentato al pubblico le caratteristiche innovative e le soluzioni avanzate integrate nel veicolo di pattuglia, rivolgendosi al settore della polizia e della sicurezza.

Secondo l'azienda, i veicoli elettrici rappresentano una scelta particolarmente adatta per essere utilizzati come veicoli della polizia. Questo perché richiedono uno "stato sempre attivo" per sostenere l'elettronica di bordo e possono mantenere una prontezza a rispondere in qualsiasi momento. A differenza dei veicoli a combustione interna, i quali spesso devono restare accesi anche durante le pause per mantenere l'energia necessaria ai dispositivi elettronici di bordo, i veicoli elettrici possono essere facilmente mantenuti in uno stato di prontezza senza consumare energia eccessiva.

Un dato interessante riportato dall'azienda è che il 60% di tutta la benzina bruciata nei veicoli della polizia a combustione interna negli Stati Uniti avviene durante il minimo, ovvero quando i veicoli sono fermi o inattivi ma ancora accesi. Questo evidenzia come l'utilizzo di veicoli elettrici possa contribuire a ridurre significativamente i costi operativi e l'impatto ambientale, poiché l'energia elettrica è più efficiente e può essere gestita in modo più razionale durante le fasi di inattività.

Pasadena, in California, diventerà la prima città negli Stati Uniti a sostituire completamente la flotta della polizia con veicoli elettrici. Questo cambiamento porterà a significativi risparmi, con la città che stima un vantaggio finanziario di 300.000 dollari grazie alla conversione dell'intera flotta della polizia in veicoli Tesla. La Model Y resta l'auto più venduta negli Stati Uniti, seconda solo alla Ford F-150.